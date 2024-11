Baroni Lazio, paura alle spalle: le condizioni del tecnico biancoceleste

Baroni Lazio, paura ormai alle spalle per l’allenatore biancoceleste dopo quanto accaduto negli scorsi giorni: le sue condizioni

Come spiegato da Repubblica Roma, Marco Baroni è pronto a riprendere quest’oggi gli allenamenti alla guida della sua Lazio, che si ritroverà a ranghi ridotti a Formello per via dei tanti impegni dei propri Nazionali.

Paura alle spalle per il tecnico biancoceleste dopo il malore accusato a Gubbio negli scorsi giorni. Solamente un forte attacco influenzale come spiegato dal club, ma ora il mister è pronto a riprendere il suo posto.