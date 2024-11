Baroni a Dazn: «Il premio è merito della squadra e del mio staff. Sarà una partita complicata»

Marco Baroni, allenatore della Lazio, ha parlato così del match contro il Cagliari ai microfoni di Dazn

Intervenuto ai microfoni di Dazn prima di Lazio–Cagliari, Marco Baroni ha parlato così del premio di miglior allenatore del mese e del match di questa sera:

PAROLE – «È il premio della squadra e del mio staff. Ora guardiamo alla partita, che è complicata e che dobbiamo affrontare con lucidità e attenzione. L’entusiasmo non va frenato, ma alimentato con le prestazioni e con la voglia. Non voglio personalismi, il calcio è un gioco di squadra e devono sentirsi tutti importanti. Ognuno deve giocare per il compagno e tutti per la squadra».