Baroni Lazio, Pedro e non solo: il tecnico ha un attacco da record. I numeri

Baroni Lazio, il tecnico biancoceleste ha trovato nell’attacco i suoi punti di forza. La squadra ha la media di due gol a partita

Come riportato da Il Corriere dello Sport, mister Baroni ha un attacco da record. La sua squadra è andata sempre a segno, tranne a Torino contro la Juve, e ha la media di quasi due reti a partita.

Sono 23 i gol segnati in 11 partite: 14 in 8 giornate di Serie A e 9 in appena 3 partite di Europa League. Gli attaccanti della Lazio viaggiano su cifre da record, ma tanto va attribuito all’esperto Pedro. Il fuoriclasse spagnolo ha segnato 3 gol importantissimi nelle sue ultime 4 presenze.