Barella: «Ci dispiace per la sconfitta di Roma, ripartiamo subito»

Nicolò Barella ha parlato ai microfoni di Inter Tv prima del match contro la Cremonese. Le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Sicuramente ci dispiace per il risultato di Roma, ma siamo pronti. Per fortuna torniamo in campo subito per poter fare meglio e riscattarci. Oggi affrontiamo una partita difficile contro una squadra che si è dimostrata forte, ma siamo pronti».