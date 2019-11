Balotelli risponde a Castellini: «Ignoranti, siete la rovina! Però in Nazionale…»

Balotelli ha risposto ai cori razzisti, subiti durante Verona-Brescia, con un post su Instagram

Balotelli ha risposto con un video ai cori razzisti subiti durante Verona-Brescia. Ma il post non è bastato per fermare le polemiche, al giocatore ha infatti fatto eco Luca Castellini, capo ultras dell’Hellas Verona: «Balotelli è italiano perché ha la cittadinanza italiana, ma non potrà mai essere del tutto italiano. Ce l’abbiamo anche noi un negro in squadra, che ha segnato ieri, e tutta Verona gli ha battuto le mani».

A queste parole, il centravanti ha ribattuto, sempre su Instagram: «Qua state impazzendo. Svegliatevi ignoranti, siete la rovina. Però quando Mario faceva e vi garantisco farà ancora gol per l’Italia vi sta bene, vero?».