Cori razzisti contro Balotelli, il giocatore risponde con un video – VIDEO

Mario Balotelli ha risposto con un video su Instagram. Ha preferito le immagini per zittire i cori razzisti che lo hanno colpito in Verona-Brescia

Non ha rilasciato dichiarazioni, Mario Balotelli. Per sè, ha fatto parlare un video che ha pubblicato sul suo profilo Instagram. Il messaggio è chiaro, il centravanti del Brescia ha voluto zittire i cori discriminatori dei tanti che lo hanno offeso durante la gara contro l’Hellas Verona.

Nelle immagini, si possono vedere diversi bambini di colore che lo incoraggiano e al termine le parole di Adriano Nuzzo fondatore dell’associazione «We Africa to red Earth».