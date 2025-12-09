Balotelli non molla e si rilancia: «Aspetto sempre una chiamata dalla Serie A!». Le parole

Balotelli non lascia anzi raddoppia: «Aspetto sempre una chiamata dalla Serie A!». Le dichiarazioni dell’ex Inter e Milan

Nonostante i suoi 35 anni, Mario Balotelli non ha alcuna intenzione di appendere gli scarpini al chiodo. L’attaccante continua ad allenarsi con dedizione e, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Prime Video, ha apertamente espresso il suo grande obiettivo per il futuro: sogna un clamoroso ritorno in Serie A.

PAROLE – «Mi sto allenando con una squadra locale bresciana. Aspetto sempre una chiamata dalla Serie A, per ora non ci sono, ascolterò club esteri se non ci sarà la possibilità di stare in Italia. Ma mi fermerò solo quando deciderò io di fermarmi, non sarà qualcuno a dirmelo.

Non vedo molte partite ma, quando succede, mi rendo conto che il calcio oggi è diverso: è più fisico ma con meno qualità rispetto a prima, io sento di poter ancora performare»

