Ballotta su Provedel: «Il gol con l’Atletico? L’ho invidiato molto, ecco perchè»

Ballotta, l’ex portiere della Lazio esprime il suo parere ai microfoni di TMW ha espresso il suo parere riguardo Provedel

Intervenuto ai microfoni di TMW ha parlato Marco Ballotta, il quale ha espresso il suo parere su Provedel soffermandosi sul gol contro l’Atletico

PAROLE – L’ho invidiato, perché non ci sono mai riuscito. Lì per lì ho pensato: ma se deve risolverla Provedel, forse qualche problema offensivo c’è. Ne vedremo degli altri di portieri goleador. Non dico che sia una cosa da adattare, ma la confusione che si crea potrebbe generare qualcosa di interessante