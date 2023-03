Ballotta su Inzaghi «Ha esagerato»

L’ex portiere biancoceleste ha rilasciato delle dichiarazioni sull’attuale allenatore dell’Inter

Marco Ballotta, ex portiere Lazio, ha rilasciato una lunga intervista a Juventusnews24.com, in cui ha anche fatto la sua riflessione sulla posizione dell’ex tecnico biancoceleste.

LE PAROLE- «Inzaghi ha esagerato attaccandosi, non dico se a ragione o torto, a quell’episodio. Ma in tutta la partita non ci si può attaccare solo a quell’episodio, non puoi polemizzare solo su quello. Da lì è scaturita l’azione del gol però la partita non è solo lì. Secondo me non hanno giocato da Inter, poi sono subentrate le polemiche a mio avviso un po’ troppo esagerate da parte di Inzaghi».

