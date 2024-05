Ballotta: «Inzaghi? Per me è il migliore allenatore al mondo e vi dico perchè»

Ballotta, l’ex portiere si espone riguardo il tecnico piacentino rilasciando parole di elogio nei suoi confronti

Ai microfoni di dotsport.it ha parlato Ballotta, il quale analizzando il lavoro di Inzaghi all’Inter rilascia queste dichiarazioni elogiando il tecnico piacentino

PAROLE – Su Simone non c’è più niente da dire. Ormai non è una casualità. Ogni anno ottiene risultati, ogni anno si vede la sua mano. Nella passata stagione l’Inter si è rinforzata pur vendendo giocatori importanti.

Forse nella gestione qualche giocatore importante non era contento e ha accettato di lasciarli partire. Eppure ha ottenuto risultati perfino migliori rispetto a un anno fa. Non me lo aspettavo all’inizio della sua carriera da allenatore, ma sta facendo veramente bene. Studia, si informa, si adatta alle situazioni. Ormai è uno dei migliori tecnici in giro. È garanzia di risultato. Ovvio che la società, per esempi il lavoro di Marotta, ha un peso importante, ma credo che Inzaghi sia decisivo