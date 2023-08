Ballotta: «Attenta Lazio, con il Napoli può essere già decisiva» Le parole dell’ex portiere biancoceleste

Intervistato dai microfoni di Radio Punto Nuovo, l’ex Lazio, Marco Ballotta, ha analizzato l’avvio di campionato dei biancocelesti.

LE PAROLE- Napoli sarà subito una trasferta delicata per la Lazio. Le sconfitte con Lecce e Genoa sono state pesanti, il distacco inizia già a farsi pesante in caso di terzo arresto di fila. Può essere già un turno importante la Lazio. Incontrare ora il Napoli non sarà facile, ma la Lazio non deve perdersi d’animo. Conoscendo l’ambiente romano, se i ragazzi di Sarri perderanno anche al Maradona c’è il rischio di far scatenare i tifosi