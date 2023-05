Ballardini tuona: «La Cremonese oggi merita la serie B»

Ballardini, l’ex tecnico della Lazio al termine della roboante sconfitta contro il Bologna analizza la prestazione dei suoi con parole forti

Al termine della partita persa in maniera roboante contro il Bologna, ai microfoni di Sky Sport ha parlato Davide Ballardini il quale commenta con l’amaro in bocca la sconfitta che rischia seriamente di condannare la sua Cremonese

MERITIAMO LA B – Il Bologna è stato superiore in tutto e noi abbiamo fatto fatica in tutto. Ci ha dato una lezione di gioco, questo è quello che si è visto oggi, non sembravamo all’altezza del campionato. Restare? La partita di oggi ha detto che probabilmente la Cremonese merita di retrocedere, per le altre cose non ci abbiamo mai pensato e ci penseremo più avanti

In questi quattro mesi ho visto sempre il giusto atteggiamento o non avremmo fatto questo percorso in campionato e in Coppa Italia, non sono deluso dei ragazzi. Oggi però meritiamo la Serie B e poi vedremo cosa saremo capaci di fare eventualmente. Gli aspetti fondamentali saranno la scelta degli uomini e la qualità perché in una società come questa, molto seria, e in una piazza del genere se azzecchi questi due punti poi fai fatica a sbagliare