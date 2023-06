Baiocchini (Sky): «L’Al-Hilal ha presentato un offerta a Lotito per Luis Alberto»

Baiocchini, il giornalista ha fatto il punto della situazione sul mercato della Lazio soffermandosi in modo particolare su Luis Alberto

La Lazio è a lavoro per il calciomercato sia in entrata che in uscita, e un nome che circola con insistenza in queste ore è quello di Luis Alberto, il quale sarebbe finito nel mirino di club arabi. A fare il punto della situazione su Twitter ci pensa il giornalista Baiocchini con un tweet a riguardo

PAROLE – L’Al-Hilal ha offerto 8 milioni l’anno al centrocampista e 12+3 di bonus alla Lazio per il cartellino. Lotito ne chiede 20, Sarri vorrebbe il rinnovo ma lo spagnolo spinge per andare. Ci sono già stati due incontri