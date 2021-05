Badelj: «Lazio? La verticalità l’arma in più dei biancocelesti»

Milan Badelj ha parlato ai microfoni di Dazn prima del match tra Lazio e Genoa. Le sue parole sulla squadra di Inzaghi

Il centrocampista del Genoa Milan Badelj è intervenuto ai microfoni di Dazn prima del match contro la Lazio.

Le sue parole: «Il Genoa non deve cadere in trappola di fronte alla verticalità della Lazio. Anche quando sembra che stai giocando bene e sei superiore ai biancocelesti, loro sono molto bravi e concreti a verticalizzare e andare in porta».