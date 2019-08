Badelj-Fiorentina, l’agente Lucci in città per i dettagli: manca solo l’ufficialità

L’agente di Badelj, Alessandro Lucci, è appena arrivato a Firenze per limare gli ultimi dettagli con i Viola: manca solo l’ufficialità

Tutto pronto per il trasferimento di Badelj a Firenze. Come anticipato, nella giornata di ieri, il croato ha lasciato la città di Marienfeld, sede del ritiro pre-campionato della Lazio. Nelle prossime ore, poi, il giocatore arriverà a Firenze per sottoporsi alle visite mediche di rito, che precederanno la firma del contratto che lo legherà nuovamente ai Viola. Intanto, riporta tuttomercatoweb.com, Alessandro Lucci, agente di Milan, è arrivato nel capoluogo toscano per limare gli ultimi dettagli con il club. Dopo la parentesi di un anno in biancoceleste, Badelj è pronto a tornare nella Fiorentina.