AZ Alkmaar-Lazio, giovedì i biancocelesti devono ottenere il pass per i quarti, ecco dove verrà trasmessa la partita

Dimenticare il pari contro il Bologna e centrare la qualificazione, ma per farlo serve la rimonta perfetta. Questo è l’obiettivo per la Lazio che vola ad Alkmaar per giocarsi i quarti di finale, il match inizierà alle 21, e sarà visibile su Dazn e Sky