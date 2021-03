Avv. Grassani: «L’assegnazione della vittoria a tavolino non è certa»

Le parole dell’avvocato Grassani, legale del Napoli in occasione del ricorso per il match contro la Juventus, sul match tra Lazio e Torino

Il match tra Lazio e Torino non si disputerà, ora è ufficiale. La palla ora passa al Giudice Sportivo, che potrà assegnare la vittoria a tavolino ai biancocelesti; altrimenti, la Lega Serie A deciderà una data per il recupero del match. Dell’eventuale vittoria a tavolino, è intervenuto l’avvocato Grassani, il legale che ha difeso il Napoli nell’ambito del ricorso presentato dal Napoli per il match contro la Juventus.

Queste le sua parole ai microfoni di Radio Kiss Kiss: «Il Giudice Sportivo potrebbe non assegnare la vittoria a tavolino alla Lazio, in virtù della sentenza del Collegio di Garanzia del Coni su Juventus-Napoli. Non si può mettere a repentaglio la salute pubblica per una partita di calcio. Cairo? Non mi ha contattato».