Auronzo Lazio, lavoro di SCARICO dopo l’amichevole con il Trapani: prima per CASTROVILLI. I dettagli

Auronzo Lazio, lavoro di scarico per i biancocelesti dopo l’amichevole di ieri contro il Trapani. Prima seduta per Castrovilli

Nuovo giorno nuovo allenamento per la Lazio, che quest’oggi ha sostenuto una seduta di scarico in palestra dopo l’amichevole vinta ieri contro il Trapani. Baroni ha lavorato molto su passaggi e tiri in porta con un ristretto gruppo di calciatori.

Si sono visti anche il neo acquisto Castrovilli e Zaccagni, giunto nella serata di ieri in ritiro dopo la vacanza post Europeo. Pomeriggio libero per la squadra e appuntamento a domani.