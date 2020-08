Auronzo, Inzaghi alterna i tre reparti sul campo principale

Ad Auronzo si è conclusa la seduta mattutina del terzo giorno di allenamenti in casa Lazio.

Si è da poco conclusa la seduta mattutina in quel di Auronzo di Cadore. Un allenamento della durata di circa due ore. Sul campo principale dello Zandegiacomo si sono alternati difesa, centrocampo ed attacco.

Il reparto arretrato ha lavorato sui movimenti in fase di non possesso, centrocampo ed attacco si sono concentrati su costruzione, scambi rapidi e conclusioni verso la rete.

Apparso in buona condizione Jony, il quale è stato impiegato nuovamente da interno di centrocampo ed è stato autore di alcune conclusioni di pregevole fattura. Gonzalo Escalante si è mosso invece da regista.

Ripresa fissata per oggi, ore 17:00.