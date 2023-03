Audero Lazio, piace lui per il dopo Maximiano. Le nuove gerarchie in porta con l’eventuale arrivo del portiere della Samp

Secondo Il Messaggero il calciomercato Lazio si sarebbe già messo alla ricerca di un nuovo portiere da regalare a Sarri. Maximiano stavolta potrebbe dire addio (dopo il no al Nottigham Forest a gennaio): il portiere portoghese non ha mai convinto Sarri.

Per i bianconcelesti è difficile arrivare a Caprile del Bari, ma occhio a Emil Audero della Samp, ora ai box. Sarebbe lui il nuovo secondo di Provedel per cui appare scontata la conferma come titolare visto l’ottimo rendimento di questa stagione.