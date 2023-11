Atletico Madrid-Lazio, popolo biancoceleste scatenato: «Tutto sold out» per la sfida di Champions. L’annuncio del club

I tifosi della Lazio hanno decretato il tutto esaurito per la partita contro l’Atletico Madrid del 13 dicembre, valida per la fase a gironi di Champions. La vendita era partita questo pomeriggio intorno alle 13.00, ma i biglietti per il settore ospiti sono andati, anche questi, sold out e a comunicarlo è stata la società attraverso un post su Twitter.