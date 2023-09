Atletico Madrid, infortunio De Paul: le condizioni in vista della Lazio. Aggiornamenti importanti per quanto riguarda le condizioni fisiche del centrocampista

Il centrocampista, De Paul, dell’Atletico Madrid ha riportato un problema muscolare durante la sosta nazionali con la sua Argentina. Come riferito dal club spagnolo, il giocatore si è sottoposto ai controlli medici che hanno definito l’entità dell’infortunio: c’è lesione alla coscia, ma i tempi di recupero restano ancora da definire. Il giocatore è a forte rischio per l’esordio in Champions contro la Lazio.

Il comunicato: «Il nostro giocatore si è sottoposto a test medici presso la clinica Vithas dopo essere tornato dalla pausa dalle selezioni con problemi muscolari. Rodrigo De Paul è tornato con alcuni disturbi muscolari che si sono verificati nell’incontro contro la Bolivia. I medici hanno eseguito test complementari presso la clinica Vithas che hanno confermato una lesione muscolare alla coscia. Il giocatore ha già iniziato con la fisioterapia e svolgerà lavori di riabilitazione in palestra. L’evoluzione della sua lesione determinerà il suo ritorno al lavoro con il gruppo».