Atletico-Lazio, i biancocelesti salutano i tifosi presenti al Metropolitano

Atletico-Lazio, nonostante l’amarezza per la sconfitta con l’Atletico i biancocelesti salutano i tifosi accorsi allo stadio Metropolitano

La sconfitta con l’Atletico lascia l’amaro in bocca alla Lazio, la quale per colpa del 2-0 subito in Spagna dovrà affrontare gli ottavi di finale da seconda del girone. Al termine della partita, i giocatori biancocelesti salutano i propri tifosi accorsi in Spagna per sostenere e incoraggiare i propri eroi.