Atangana rinnova con il Reims: «Era quello che volevo. Voglio mandare questo messaggio»

Valentin Atangana, centrocampista del Reims, ha rinnovato il suo contratto con la squadra francese e queste sono state le sue parole

L’obiettivo del calciomercato Lazio Valentin Atangana ha rinnovato il suo contratto con il Reims e queste sono state le sue parole in conferenza stampa:

PAROLE – «Rinnovare è quello che volevo, restituire alla società quello che mi ha sempre dato, questa fiducia. Dà un messaggio ai giovani del club, dimostra che si può progredire categoria dopo categoria per poi arrivare ai professionisti. Per me è stato molto importante mandare questo messaggio».