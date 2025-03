Atalanta Venezia, dopo la Lazio i lagunari fermano anche i nerazzurri sul pareggio: 0-0 al Gewiss Stadium

Atalanta Venezia, dopo il pareggio con la Lazio la squadra di Di Francesco fa ancora un vittima nelle zone alte di classifica: 0-0 con la Dea

Finita Atalanta Venezia, partita della 27ª giornata di Serie A. Dopo aver fermato sul pari la Lazio, la squadra di Di Francesco fa un’altra vittima nella Dea.

Al Gewiss Stadium finisce 0-0, stesso risultato ottenuto al Penzo contro i biancocelesti. In caso di vittoria domani sera la Lazio accorcerebbe sul bergamaschi portandosi a -5 dalla squadra di Gasperini al terzo posto in classifica. Due pareggi importanti per la squadra veneta, che pur ottenendo due punti insperati sulla carta, ma che non muovono di troppo la classifica, con la quota salvezza lontana ancora 4 punti e in attesa di vedere il risultato dell’Empoli.

1. Inter 57 (26)

2. Napoli 56 (26)

3. Atalanta 55 (27)

4. Juventus 49 (26)

5. Lazio 47 (26)

6. Bologna 44 (26)

7. Fiorentina 42 (26)

8. Milan 41 (26)

9. Roma 40 (26)

10. Udinese 36 (26)

11. Torino 31 (26)

12. Genoa 30 (26)

13. Como 28 (26)

14. Verona 26 (26)

15. Cagliari 25 (26)

16. Lecce 25 (26)

17. Parma 23 (26)

18. Empoli 21 (26)

19. Venezia 18 (27)

20. Monza 14 (26)