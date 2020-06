Atalanta, Percassi: «Contenti per la vittoria contro una grande squadra»

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il’ ag dell’Atalanta, Percassi. L’amministratore delegato ha evidenziato la grande vittoria dei suoi

Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

Queste le sue parole: «Grandissima prestazione, siamo partiti in svantaggio ma siamo molto molto felici di quanto fatto. Siamo contenti di aver fatto due gare così contro due ottime squadre ha un grande valore. Grazie al lavoro del mister e dei ragazzi abbiamo ottenuto questi risultati. Se non hai lavorato bene non escono prestazioni di questo tipo. Quando l’Atalanfa fa queste prestazioni e un modo per risollevarsi, non abbiamo segreti lavoriamo e basta».

Gianlorenzo Di Pinto