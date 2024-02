Atalanta Lazio, Djimsiti avvisa la squadra di Sarri: «Abbiamo un solo obiettivo»

Atalanta-Lazio, Berat Djimsiti ha avvisato la squadra di Sarri in vista della sfida in programma domenica: le sue dichiarazioni

Intervistato dall’Eco di Bergamo, Berat Djimsiti ha parlato così in vista di Atalanta-Lazio:

PAROLE – «Viviamo un bel momento e daremo tutto per arrivare più in alto possibile e per farlo dobbiamo battere squadre come la Lazio, comunque non pensiamo alla classifica: da sempre ragioniamo su una gara alla volta».