Atalanta, oggi la ripresa: scalpitano Muriel e Malinovskyi

QUI ATALANTA – Nell’attesa che rientrino tutti i calciatori dalle Nazionali, la Dea torna ad allenarsi in vista della gara con la Lazio

Non si conosce ancora l’entità del fastidio all’adduttore lamentato da Duvan Zapata, scalda dunque i motori Luis Muriel. Lo staff medico bergamasco vede con pessimismo le condizioni fisiche dell’ariete colombiano, che comunque sembra destinato a saltare le sfida con Lazio e Manchester City. Spera in una maglia da titolare anche Malinovskyi, in splendida forma fisica (lo dimostra la doppietta siglata con l’Ucraina), ma con lui in campo mister Gasperini sarebbe costretto a schierare Gomez da falso nueve. L’opzione più accreditata resta dunque quella che vede centravanti il colombiano, l’anno scorso alla Fiorentina in rete contro i biancocelesti nell’1-1 del Franchi.