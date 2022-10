Atalanta Lazio probabili formazioni: due dubbi per Sarri

Probabili formazioni Atalanta Lazio: due dubbi per Maurizio Sarri in vista del match del Gewiss Stadium contro gli orobici

In questa domenica di Serie A la Lazio va a far visita all’Atalanta in una sfida d’alta classifica. Gli uomini di Gasperini sono infatti secondo in classifica.

COME ARRIVA L’ATALANTA – I bergamaschi ritrovano Musso e Zapata, ma entrambi dovrebbero accomodarsi in panchina. Gasp dovrebbe infatti affidarsi a Sportiello in porta e in avanti alla coppia formata da Lookman e Muriel. In difesa sarà ancora out Toloi, sostituto da Okoli.

COME ARRIVA LA LAZIO – I biancocelesti devono fare i conti con la pesantissima assenza di Ciro Immobile, ma, per il resto, sono al completo. Patric appare favorito su Casale, mentre a centrocampo dal 1′ dovrebbe esserci ancora una volta Vecino. Luis Alberto dunque partirà ancora una volta dalla panchina.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Scalvini, Demiral, Okoli; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Soppy; Pasalic; Lookman, Muriel. All.: Gasperini.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; Zaccagni, Felipe Anderson, Pedro. All.: Sarri.