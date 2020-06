Atalanta Lazio, Luis Alberto chiede un favore al Papu su Instagram FOTO

Il Papu scalda i motori in allenamento e mostra tutto su Instagram, il fantasista della Lazio gli chiede un favore nei commenti

La Lazio riprenderà il cammino in Serie A da Bergamo, dove affronterà l’Atalanta del Papu Gomez. Proprio con il pareggio in extremis rimediato con i nerazzurri, iniziò la cavalcata dei biancocelesti.

Oggi su Instagram il capitano dei bergamaschi ha mostrato come stia piano piano riprendendo confidenza con il pallone. Tra i commenti sotto il post, si può leggere quello di Luis Alberto che scherzosamente gli chiede: «Spendi tutto in allenamento per favore». I due numeri 10 saranno sicuramente protagonisti assoluti della sfida.