Atalanta Lazio, le probabili formazioni: Caicedo favorito su Correa

Le probabili formazioni per la grande sfida di Bergamo tra Atalanta e Lazio prevista per mercoledì alle 21.45

Prosegue la ventisettesima giornata del campionato di Serie A. In questa giornata, salta all’occhio il big match tra Atalanta e Lazio di mercoledì 24 giugno alle ore 21:45. In vista della gara, ecco le probabili formazioni di entrambe le squadre:

Atalanta – Migliorano le condizioni di Josip Ilicic, lo sloveno dovrebbe rientrare, salvo sorprese, proprio per la gara di mercoledì. Salta la gara Pasalic, già diffidato e ammonito nella gara contro il Sassuolo. Probabile formazione: Gollini; Toloi, Djimsiti, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Muriel, Zapata.

Lazio – Con Leiva out per infortunio, si candidano Cataldi e Parolo, con il primo in vantaggio. Alza bandiera bianca anche Marusic. Jony sulla fascia sinistra, Patric prende il posto di Luiz Felipe, anche lui out per infortunio. In attacco favorito Caicedo su Correa. Probabile Formazione: Strakosha; Patric, Radu, Acerbi; Jony, Cataldi, Milinkovic, Luis Alberto, Lazzari; Caicedo, Immobile.