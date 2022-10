Atalanta Lazio, i precedenti del match in casa dei bergamaschi – VIDEO￼

https://youtu.be/qo5MvUOsLK8

Atalanta Lazio, un riassunto dei match precedenti giocati in casa dei bergamaschi: ecco come è andata – VIDEO

Atalanta-Lazio in programma domenica 23 ottobre alle 18 sarà il piatto forte della 11ª giornata di Serie A. Un match che dirà tanto sulle ambizioni dei biancocelesti per la prossima Champions League. Ecco, intanto, un riassunto di quanto accaduto nei match precedenti in casa bergamasca.