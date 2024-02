Atalanta Lazio, confermate due assenze pesanti: Sarri non potrà contare sui suoi big

Atalanta Lazio, confermate due assenze pesanti per i biancocelesti: Sarri non potrà contare su quei big per la gara

Lazio attesa domenica dalla trasferta in casa dell’Atalanta, altro snodo fondamentale per continuare la rincorsa al quarto posto che vale l’accesso alla prossima edizione della Champions League.

Come scrive il Corriere dello Sport, sono confermate le assenze di Patric e Zaccagni per la trasferta di Bergamo. Lo spagnolo dovrebbe tornare solamente a metà febbraio e attualmente si trova in patria per curarsi, mentre l’esterno potrebbe stringere i denti per essere presente contro il Cagliari.