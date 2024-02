Atalanta Lazio, risolti tutti i dubbi di Sarri: le mosse ufficiali del tecnico

Atalanta Lazio, risolti tutti i dubbi della vigilia di mister Sarri: ecco le mosse ufficiali dell’allenatore biancoceleste. I dettagli

Comunicate le formazioni ufficiali di Atalanta Lazio, gara valida per la ventitreesima giornata di questo campionato.

Sciolti tutti i dubbi della vigilia di Sarri: in difesa c’è Lazzari sulla destra, mentre a centrocampo Vecino non trova spazio, accomodandosi in panchina. Il trio titolare è Guendouzi, Rovella, Luis Alberto.