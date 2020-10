Atalanta, Gasperini: «Difesa a tre era un’eresia, invece guardate noi e la Lazio!»

Dal Festival dello sport ecco le parole del tecnico dell’Atalanta Gasperini.

L’allenatore dell’Atalanta Gasperini è intervenuto dal Festival dello sport per parlare della Serie A e della sua Dea, che ha iniziato fortissimo il nuovo campionato con tre roboanti vittorie, contrariamente agli inizi stentati delle ultime stagioni. L’ex tecnico di Genoa e Inter si è anche tolto un sassolino dalla scarpa legato a questioni tattiche.

«La difesa a tre? Veniva considerata un po’ un’eresia. Ora l’Inter stessa, la Roma, la Juve, la Lazio giocano con una difesa a tre. L’avevo utilizzata a Genova, è un modo migliore per costruire il gioco da dietro. I tempi sono passati, poi i risultati l’hanno dimostrato. In Europa dicono che ancora non è così, ma io questo l’ho imparato in Europa. Con i risultati che facciamo è normale che le altre ci guardino. L’Inter propone soluzioni diverse, ma anche Roma e Lazio giocano in modo abbastanza simile a noi».