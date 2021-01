Atalanta in campo per la ripresa: differenziato per Pasalic ed Hateboer

L’Atalanta è tornata in campo per preparare la gara contro la Lazio. Pasalic ed Hateboer hanno svolto lavoro differenziato

L’Atalanta è tornata in campo per la ripresa, dopo la giornata di risposo concessa da Gasperini. A Zingonia si è cominciato a preparare la gara di mercoledì di Coppa Italia contro la Lazio, in programma al Gewiss Stadium.

Come riportato dal sito ufficiale nerazzurro, Pasalic ed Hateboer hanno svolto un lavoro differenziato: il primo, con molta probabilità, non sarà presente nella gara del 27 gennaio.