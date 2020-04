Assemblea Serie A, oggi la decisione su calendari e taglio stipendi

Assemblea Serie A, appuntamento fissato per oggi per trovare un’intesa sui calendari e il taglio degli stipendi

Assemblea in programma oggi per la Lega di Serie A. Gli argomenti all’ordine del giorno sono ovviamente la possibile ripresa dei campionati e anche il taglio di stipendi per i calciatori.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport le ipotesi sono principalmente due: ripresa del campionato a fine maggio (20, 24 o 31) oppure a inizio giugno (week-end del 6-7). In ogni caso il limite del 30 giugno verrà di sicuro sforato per questo servirebbero una serie di proroghe e permessi da ottenere in tempi stretti da Figc e Fifa, e le stesse date del mercato dovrebbero necessariamente essere rimodulate.

Per quanto riguarda il taglio degli stipendi invece si lavora per trovare un’intesa anche se non sarà facile. Alcuni club infatti sostengono di voler considerare tutto il periodo di inattività, quindi oltre alle ultime tre settimane di marzo, andrebbero considerate almeno anche le prime due di aprile. L’Aic limita lo stop ai versamenti a un mese soltanto.