Ascoli Lazio Primavera: data ed orario della sfida

Dopo il successo in Primavera TIMVision Cup ai danni del Lecce, la Lazio Primavera si prepara a tornare in campo per proseguire la striscia vincente in campionato.

I ragazzi di mister Alessandro Calori saranno impegnati contro l’Ascoli sabato 30 ottobre alle 14:30 presso il Centro Sportivo Picchio Village di Ascoli Piceno, nella gara valida per la settima giornata del campionato Primavera 2.