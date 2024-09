Artistico Juve Stabia, il classe 2002 della Lazio a SEGNO in Serie B: Pisa BATTUTO 2-0. È il secondo gol in stagione dell’attaccante

Entrato al 74′ della gara contro il Pisa, Gabriele Artistico ha siglato la rete del 2-0 per la Juve Stabia. Si tratta del secondo gol stagionale per l’attaccante classe 2002 di proprietà della Lazio ed in prestito alla squadra campana.

Fino a questo momento, il giocatore non ha mai esordito dal 1′ minuto di gioco, ma è sempre entrato a gara in corso. La Lazio spera che possa trovare più minutaggio per consentirgli di crescere al meglio.