Arp Youth Sector, Bianchessi: «Coltiviamo i nostri talenti, è un progetto unico»

Le parole di Mauro Bianchessi – responsabile del Settore Giovanile della Lazio – durante la presentazione dell’«ARP YOUTH SECTOR»

A margine della presentazione del progetto «ARP YOUTH SECTOR» – promosso dalla Lazio e dedicato alla crescita ed allo sviluppo dei giovani talenti – le parole di Bianchessi, repsonsabile del Settore Giovanile:

«Questo è un giorno importante, con grande soddisfazione e per volontà del presidente Lotito, siamo qui per presentare progetti tecnici e di formazione futura. Questo è il primo corso di formazione – in collaborazione con Konami – che può dare sbocchi futuri, permetterà di sviluppare videogiochi. Siamo gli unici a presentare un progetto simile. Ci sono due modi per fare il Settore Giovanile: andare in cerca di ragazzi in giro per l’Europa o farli crescere in casa. Questa è una grande famiglia, una grande società e una grande occasione. Mi rivolgo ai ragazzi, chiedendo loro di non buttare questa opportunità.

La produzione dei calciatori deve essere sempre all’altezza della società e noi siamo riusciti a costruire, prendendo dei professionisti in alcuni ruoli, a creare un progetto unico in Italia. La ricerca delle performance con l’obiettivo di migliorare la qualità dei giovani non solo con gli allenamenti in squadra, ma lavorando a 360 gradi su ogni aspetto. Lavoriamo su fisico, qualità atletiche e carattere. Abbiamo creato questa struttura e possiamo utilizzare gli impianti che la società Lazio ci ha messo a disposizione. Vogliamo valorizzare i ragazzi del territorio».