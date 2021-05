Armini saluta Inzaghi: «Grazie per avermi regalato il sogno dell’esordio»

Armini ha salutato Simone Inzaghi con un messaggio su Instagram: è stato il mister a farlo esordire in Serie A e in Europa League

Nicolò Armini ha espresso il suo augurio per Simone Inzaghi, sul suo profilo Instagram. Sotto la guida del tecnico ha potuto calcare il palco del massimo campionato e del palco internazionale, a lui vanno i ringraziamenti:

«Grazie di tutto mister, grazie di avermi regalato quel piccolo grande sogno che avevo fin da bambino di esordire in Serie A e in Europa con questa maglia. Ti sarò sempre grato, in bocca al lupo per tutto».