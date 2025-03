Argentina, i convocati di Scaloni: la scelta su Castellanos

Argentina, a poche settimane dalle sfide internazionali della Nazionale campione del mondo il ct rende nota la lista dei pre convocati

Archiviata la vittoria contro il Milan che consente alla squadra di rimanere in scia della Champions, la Lazio è già pronta per gettarsi nel mese di Marzo fondamentale sia per il campionato che per l’Europa League. A fine mese però la serie A lascerà spazio agli impegni delle nazionali e quindi anche l’Argentina, la quale dovrà vedersela contro Uruguay e Brasile.

Alla luce di questi due delicati impegni, Scaloni ha reso nota la lista dei convocati e tra i nomi non è presente il biancoceleste Castellanos, visto che l’attaccante è fermo da Lazio-Napoli. Di seguito la lista completa

Portieri

Emiliano Martínez (Aston Villa)

Gerónimo Rulli (Olympique Marsiglia)

Walter Benítez (PSV Eindhoven)

Difensori

Nahuel Molina (Atlético Madrid)

Gonzalo Montiel (River Plate)

Cristian Romero (Tottenham Hotspur)

Germán Pezzella (River Plate)

Leonardo Balerdi (Olympique Marsiglia)

Juan Foyth (Villarreal)

Nicolás Otamendi (Benfica)

Facundo Medina (Lens)

Nicolás Tagliafico (Lione)

Francisco Ortega (Olympiakos)

Centrocampisti

Leandro Paredes (Roma)

Enzo Fernández (Chelsea)

Rodrigo De Paul (Atlético Madrid)

Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Giovani Lo Celso (Villarreal)

Máximo Perrone (Como)

Attaccanti

Giuliano Simeone (Atlético Madrid)

Benjamín Domínguez (Bologna)

Thiago Almada (Lione)

Alejandro Garnacho (Manchester United)

Nicolás González (Juventus)

Lionel Messi (Inter Miami)

Nicolás Paz (Como)

Claudio Echeverri (Manchester City)

Paulo Dybala (Roma)

Julián Álvarez (Atlético Madrid)

Lautaro Martínez (Inter)

Santiago Castro (Bologna)

Ángel Correa (Atlético Madrid)