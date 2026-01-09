News
Arbitro Verona Lazio: designato il fischietto del match
Arbitro Verona Lazio: è stata resa nota la designazione arbitrale in merito alla gara del Bentegodi valida per il 20° turno del campionato
L’AIA (Associazione Italiana Arbitri) ha reso nota la designazione arbitrale per la ventesima giornata del campionato di Serie A 2025/26! A dirigere Verona Lazio sarà il sig. Marco Guida della sezione di Torre Annunziata. Ve la riportiamo di seguito:
VERONA – LAZIO h. 18.00
GUIDA
MASTRODONATO – BIANCHINI
IV: ARENA
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: FABBRI
