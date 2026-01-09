 Arbitro Verona Lazio: designato il fischietto del match
10 minuti ago

Arbitri
Arbitro Verona Lazio: è stata resa nota la designazione arbitrale in merito alla gara del Bentegodi valida per il 20° turno del campionato

L’AIA (Associazione Italiana Arbitri) ha reso nota la designazione arbitrale per la ventesima giornata del campionato di Serie A 2025/26! A dirigere Verona Lazio sarà il sig. Marco Guida della sezione di Torre Annunziata. Ve la riportiamo di seguito:

VERONA – LAZIO     h. 18.00

GUIDA

MASTRODONATO – BIANCHINI

IV:     ARENA

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:     FABBRI

