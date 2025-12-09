Arbitro Lazio Women Parma, scelto il fischietto della partita: ecco la designazione della nona giornata

Arbitro Lazio Women Parma: ufficializzata la decisione sulla direzione di gara valida per la nona giornata. I dettagli

È stata definita la terna arbitrale che dirigerà l’incontro tra Lazio Women e Parma, match valido per la 9ª giornata del campionato di Serie A Women Athora. A guidare l’incontro sul campo sarà Marco Di Loreto, appartenente alla sezione arbitrale di Terni.

Di Loreto sarà supportato da due assistenti lungo le fasce. Il ruolo è stato assegnato a Nirintsalama T. Andriambelo e Michele Nappi, che completeranno la squadra arbitrale per garantire il corretto svolgimento della partita e la validità delle decisioni prese in campo.

Infine, la designazione specifica il ruolo di Angelo Di Curzio come operatore FVS (Field View System). Tutti gli occhi saranno puntati su questo scontro cruciale che vedrà le due formazioni lottare per punti fondamentali in classifica.

