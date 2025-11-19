Arbitro Lazio Women Inter, scelto il fischietto della partita: ecco la designazione della settima giornata

Arbitro Lazio Women Inter: ufficializzata la decisione sulla direzione di gara valida per la settima giornata. I dettagli

La 7ª giornata del campionato di Serie A Women Athora vedrà la Lazio Women affrontare l’Inter in una sfida di grande interesse. Per l’occasione, la designazione arbitrale ha affidato la direzione dell’incontro a Carlo Esposito, appartenente alla sezione di Napoli.

A supporto del direttore di gara ci saranno gli assistenti Luca Chianese e Nicola Monaco, chiamati a garantire la massima precisione nelle decisioni lungo le fasce del campo. La terna arbitrale sarà dunque composta da figure di comprovata esperienza, pronte a gestire un match che promette intensità e spettacolo.

Il ruolo di operatore FVS è stato invece assegnato a Giampaolo Jorgji, che avrà il compito di supervisionare le immagini e contribuire al corretto svolgimento della partita. Tutto è pronto, quindi, per una sfida che metterà in palio punti preziosi e che sarà seguita con grande attenzione dagli appassionati di calcio femminile.

