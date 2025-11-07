Arbitro Lazio Napoli Women, scelto il fischietto della partita: ecco la designazione della quinta giornata

Arbitro Lazio Napoli Women: ufficializzata la decisione sulla direzione di gara valida per la quinta giornata. I dettagli

La Lazio Women è incappata in un nuovo stop al ritorno dalla pausa, cedendo al Milan e scivolando al quarto posto della graduatoria. Dopo la sconfitta con la Juventus, questo rappresenta il secondo passo falso nelle prime giornate di campionato.

La formazione guidata da Grassadonia non può però permettersi di rallentare: serve una pronta reazione per rimettersi in carreggiata e ritrovare slancio in una stagione appena iniziata ma già ricca di insidie.

Per la 5ª giornata del campionato di Serie A Women Athora è stata ufficializzata la designazione arbitrale della sfida tra Lazio Women e Napoli. A dirigere l’incontro sarà Leonardo Di Mario della sezione di Ciampino, affiancato dagli assistenti Sebastian Petrov e Angelo Di Curzio.

Il ruolo di quarto ufficiale è stato affidato a Cataldo Zito, mentre la gestione del sistema FVS sarà curata da Valeria Spizuoco, completando così la squadra arbitrale chiamata a garantire il corretto svolgimento della partita.

