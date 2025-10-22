 Arbitro Lazio Juve: designato il fischietto del prossimo match di Serie A dei biancocelesti di Sarri
Connect with us

News

Arbitro Lazio Juve: designato il fischietto del prossimo match di Serie A dei biancocelesti di Sarri

News

Lazio Juve, streaming LIVE e diretta tv: dove vederla la sfida dell'Olimpico. Tutti i dettagli

News

Lazio, si notano margini di crescita? Ecco la situazione in vista della Juve

News

Tudor, dente avvelenato della Lazio nei suoi confronti? La situazione attuale

News

Lazio, pronto un rinnovo importante per la società biancoceleste. La situazione

News

Arbitro Lazio Juve: designato il fischietto del prossimo match di Serie A dei biancocelesti di Sarri

Lazio news 24

Published

4 ore ago

on

By

Arbitro
Db Novara 29/01/2011 - campionato di calcio serie B / Novara-Cittadella / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: arbitro cartellino rosso

Arbitro Lazio Juve, l’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per l’ottava giornata del campionato di Serie A

Con la Serie A entrata nel vivo, lo sguardo è già rivolto al prossimo weekend. L’8ª giornata si annuncia intensa e avvincente, con sfide di grande richiamo e big match pronti a regalare spettacolo. Di seguito le designazioni arbitrali per le partite in programma:

L’AIA (Associazione Italiana Arbitri) ha reso note le designazioni arbitrali per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2025-2026.

L’ARBITRO DELLA GARA

LAZIO – JUVENTUS    h. 20.45

COLOMBO

ALASSIO – TEGONI

IV:     CREZZINI

VAR:    MERAVIGLIA

AVAR:      MARESCA

LEGGI ANCHE – Ultimissime Lazio: ecco le novità in casa biancoceleste

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.