Arbitro Lazio Juve: designato il fischietto del prossimo match di Serie A dei biancocelesti di Sarri
Arbitro Lazio Juve, l’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per l’ottava giornata del campionato di Serie A
Con la Serie A entrata nel vivo, lo sguardo è già rivolto al prossimo weekend. L’8ª giornata si annuncia intensa e avvincente, con sfide di grande richiamo e big match pronti a regalare spettacolo. Di seguito le designazioni arbitrali per le partite in programma:
L’AIA (Associazione Italiana Arbitri) ha reso note le designazioni arbitrali per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2025-2026.
L’ARBITRO DELLA GARA
LAZIO – JUVENTUS h. 20.45
COLOMBO
ALASSIO – TEGONI
IV: CREZZINI
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: MARESCA
