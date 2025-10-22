Arbitro Lazio Juve: designato il fischietto del prossimo match di Serie A dei biancocelesti di Sarri

Arbitro Lazio Juve, l’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per l’ottava giornata del campionato di Serie A

Con la Serie A entrata nel vivo, lo sguardo è già rivolto al prossimo weekend. L’8ª giornata si annuncia intensa e avvincente, con sfide di grande richiamo e big match pronti a regalare spettacolo. Di seguito le designazioni arbitrali per le partite in programma:

L’AIA (Associazione Italiana Arbitri) ha reso note le designazioni arbitrali per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2025-2026.

L’ARBITRO DELLA GARA

LAZIO – JUVENTUS h. 20.45

COLOMBO

ALASSIO – TEGONI

IV: CREZZINI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: MARESCA

