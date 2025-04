Arbitro Lazio Bodo Glimt: designato il fischietto del match di ritorno dei quarti di finale di Europa League

Condividi via email

Arbitro Lazio Bodo Glimt, a pochi giorni dalla sfida interna fondamentale di Coppa ecco chi sarà colui che dirigerà il match: i dettagli

Archiviata la delusione per il pari con la Roma, per la Lazio giovedì arriva un altro match fondamentale per la stagione, ossia il ritorno dei quarti con il Bodo Glimt.

Ma chi sarà colui che dirigerà il match dell’Olimpico? A rispondere a questo quesito ci pensa la Uefa designando l’arbitro e la squadra arbitrale della partita. A dirigere l’incontro sarà il signor Siebert tedesco. A seguire la lista completa della squadra arbitrale con i conseguenti assistenti

Arbitro: Daniel Siebert GER

Assistenti: Jan Seidel GER e Rafael Foltyn GER

Quarto uomo: Daniel Schlager GER

Video Assistant Referee: Bastian Dankert GER

Assistente Video Assistant Referee: Benjamin Brand GER