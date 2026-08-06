Antonini: «Sogno di comprare la Lazio! Lotito deve iniziare a pensare di vendere»

Valerio Antonini scuote il mondo Lazio dichiarando qual è il suo sogno relativo alla Lazio! Tutte le dichiarazioni del presidente del Trapani

Valerio Antonini, proprietario del Trapani e dichiarato tifoso della Lazio, ha affrontato diversi temi nel corso di una lunga intervista concessa a TMW. Il presidente granata si è soffermato sulla multiproprietà nel calcio italiano, sulla gestione di Claudio Lotito e sul difficile rapporto tra la società biancoceleste e una parte della tifoseria.

Le considerazioni di Antonini sono state particolarmente dure. Il patron del Trapani ha invitato Lotito a riflettere sul proprio futuro alla guida della Lazio, facendo riferimento anche al forte ridimensionamento della campagna abbonamenti. Non è mancato, infine, un passaggio sul sogno di acquistare un giorno il club capitolino. Le sue parole:

MULTIPROPRIETA’ – «Oggi come oggi la multiproprietà considerata la carenza di imprenditori che investono è un fatto dovuto. Il problema è come regolamentarla, non posso avere due società e scambiarmi i giocatori tra loro, altrimenti significa violare i principi di regolarità e alterare i bilanci. Se si regolamenta e si creano due società completamente indipendenti sfruttando anche le capacità organizzative e strutturali di chi conosce la categoria da superiore, come Lotito e De Laurentiis, può portare benefici. Ma non è che prendi i giocatori della Primavera della Lazio e li presti alla Reggina… altrimenti bypassi le normative per finalità commerciali e contabili. Con una riforma che punta a regolarizzarla, ben venga la multiproprietà».

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LOTITIO – «Per Lotito ho una grande simpatia, ma deve fare una riflessione profonda su ciò che sta succedendo alla Lazio: duemila abbonati è umiliante per il sistema biancoceleste. Sento un grande dispiacere da tifoso della Lazio, i cui colori ricordano le Olimpiadi e l’Antica Grecia. Da uomo intelligente qual è deve cominciare a pensare a dismettere un impegno che rappresenta perdita di consensi e risorse. Da un punto di vista politico potrebbe creargli problemi: comincio a pensare che all’interno di Forza Italia tanto contenti della situazione della Lazio non lo siano».

LA MOSSA POLITICA DEL PRESIDENTE DELLA LAZIO – «Lotito ha preso la Reggina per motivi politici? Credo lo abbia fatto solo per quello. A Lotito della Reggina e di Reggio Calabria non frega niente. Come non gli fregava niente della Salernitana. Lo fa per una situazione elettorale che probabilmente gli è stata garantita. Se si candidasse nel Lazio non riuscirebbe a prendere più dello 0,001%. Ma lo dico con grande simpatia: cerchiamo di mettere da parte le frasi fatte sulla Reggina. Se ho provato a entrare in politica? La mia era più una forma di rottura verso un sistema che ho trovato a Trapani dove c’è impossibilità a crescere finché ci sarà questo sistema clientelare. Lotito ha voluto candidarsi al Senato con il chiaro obiettivo di essere tutelato. Io invece volevo cambiare ciò che avevo visto a Trapani nella politica locale».

SOGNO LAZIO – «Comprare la Lazio? Discorsi ufficiali non ce ne sono mai stati, ma il sogno è quello. Oggi però bisogna essere onesti: le proprietà italiane non sono più in grado di reggere certi livelli. Non c’è più la possibilità di gestire una società con un solo presidente, lo rende impossibile il rapporto costi-ricavi. Inoltre la cosa più grave è che facciamo parte della Comunità Europea solo a chiacchiere, basti pensare alle tasse che paghiamo rispetto alla Spagna».