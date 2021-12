Anna Falchi: «Sono Sarrista convinta, faccio un appello ai tifosi»

Anna Falchi, presente alla cena di Natale di ieri sera della Lazio, ha espresso il suo pensiero su Sarri: le sue parole

Anna Falchi, tifosa e madrina della Lazio, è intervenuta a Lazio Style Channel durante la cena di Natale della squadra di ieri sera:

«Ci mancava tanto questa rimpatriata con la squadra del cuore. L’anno scorso non l’abbiamo fatta, quest’anno siamo qua con grande voglia di essere uniti per ripartire alla grande. Questa sera siamo pochi e fortunati ad essere qui, è un segno importante questo. Siamo una grande famiglia, una grande squadra è fatta di persone che si vogliono bene. Speriamo che sotto l’albero le cose possano cambiare, staccare e riflettere è molto importante anche riunire le energie che sono fondamentali. Passare dei momenti in famiglia, pochi assembramenti per evitare contagi e le cose che nessuno di noi si augura. Voglio lanciare un messaggio, noi reclamiamo la presenza dei tifosi allo stadio che devono sostenere la nostra squadra visto che ne abbiamo la possibilità di poter tornare allo stadio».